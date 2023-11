Sanità: Gemelli, riflettori accesi sulla salute ginecologica di bambine e adolescenti (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sulla scia del successo di questo corso e della grande affluenza di specialisti, che sta a dimostrare la necessità di ampliare la cultura intorno alle problematiche ginecologiche a carico di questo segmento di età – afferma il professor Antonio Lanzone, Direttore della UOC di Ostetricia e Patologia Ostetrica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e Ordinario di Ginecologia e Ostetricia all'Università Cattolica - abbiamo deciso di organizzare la seconda edizione di questo congresso, allargando la partecipazione ad un maggior numero di specialisti". "Visto l'interesse sollevato da questo argomento super-specialistico –annuncia il professor Giovanni Scambia, Direttore Scientifico di Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e Ordinario di Ginecologia, Università Cattolica del Sacro Cuore, campus di Roma - stiamo pensando di attivare un master ad hoc che consenta di colmare questo gap educativo scientifico, anche alla luce del riscontro sempre più frequente di una serie di problematiche ginecologiche, in questa fascia d'età, come la pubertà precoce". (Com)