Sanità: Asl Roma 5, riattivata Ginecologia dell'ospedale di Palestrina

- A partire dal 6 novembre è stata riattivata la Ginecologia dell'ospedale di Palestrina. Lo riferisce una nota la Asl Roma 5. Il direttore generale, Giorgio Giulio Santonocito, ha espresso grande soddisfazione per una riapertura che restituisce al territorio di Palestrina e all'ospedale che tanto si è speso durante l'emergenza pandemica, un importante presidio sanitario. L'attività si svolge nella modalità Day surgery dalle 8 alle 20, dal lunedì al venerdì, per il trattamento di patologie ginecologiche con approccio endoscopico e patologie del basso tratto genitale femminile. Sono attivi i seguenti servizi ambulatoriali: visite ginecologiche, ecografie ginecologiche, servizio di colposcopia e patologia cervico-vaginale, isteroscopia diagnostica e un ambulatorio in cui si effettueranno visite ostetriche ed ecografie ostetriche del primo e terzo trimestre. Sono previsti ricoveri esclusivamente ginecologici in regime di Day surgery. Non è presente attività di assistenza al parto. (Com)