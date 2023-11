Covid: Maiorino (M5s), Commissione atto di sciacallaggio su dolore di italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In quest'Aula ho sentito diversi interventi, anche apprezzabili dal punto di vista retorico, da parte dei colleghi della maggioranza, per cercare di dare motivazioni decenti all'istituzione della Commissione. Ma qui il problema riguarda chi ha richiesto l'inchiesta, ovvero quelle stesse forze che in piena pandemia, con gli italiani atterriti per ciò che stava succedendo, gridavano alle riaperture nei giorni pari e alle chiusure nei giorni dispari, dando di sé un brutto spettacolo. Chi chiede la Commissione d'inchiesta, dunque, non è credibile". Lo scrive in una nota Alessandra Maiorino, senatrice del Movimento cinque stelle, intervenuta oggi in Aula a palazzo Madama in occasione della discussione generale sull'istituzione della Commissione d'inchiesta sul Covid. "La pandemia ha lasciato cicatrici profonde nelle italiane e negli italiani e nulla potrà nascondere la falsa coscienza con cui la maggioranza sta usando uno strumento istituzionale per fini politici. Il presidente Conte ha definito questa Commissione un atto di vigliaccheria, io mi spingo più in là: è un atto di sciacallaggio sul dolore che gli italiani hanno provato. Respingiamo l'accusa di paura - prosegue Maiorino -, abbiamo sempre dato l'ok alla Commissione, se fatta a 360 gradi. In quel caso, però, avremmo scoperto che Fontana non ha fatto proprio il massimo per la propria Regione per la sanità, che le scelte di alcune Regioni non sono proprio andate nel verso del giovare alla vita delle persone. Quindi, le Regioni sono state escluse, a dimostrare la doppiezza della maggioranza e anche del Senatore Renzi, che ha nella doppiezza la propria cifra stilistica, essendo costretto per sopravvivere ad andare a fare convegni in Arabia Saudita. Ancora in pandemia, buttava giù il governo con un intrigo di palazzo, quindi quale credibilità può avere? Ma l'ultimo tassello che toglie credibilità a chi vuole questa Commissione è la manifestazione annunciata dai medici, che sono stati in prima linea, con turni massacranti per cercare di salvare vite, che tutti abbiamo definito 'eroi'. E la maggioranza, con l'ultima finanziaria, taglia le pensioni a quei medici. Quindi oltre all'uso politico della Commissione d'inchiesta, c'è anche un uso punitivo della manovra. Sui banchi a rotelle, evidentemente, la maggioranza dimostra la sua ignoranza crassa. Forse non sono mai stati all'estero, dove sono regolarmente utilizzati. Non sanno di cosa parlano. Avremmo voluto una seria riflessione su come affrontare una pandemia, ma ci troviamo di fronte all'ennesima strumentalizzazione", conclude Maiorino.(Com)