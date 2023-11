Lombardia: Caruso, risorse per il rilancio del borgo di Villachiara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regione Lombardia contribuisce al rilancio culturale del piccolo borgo di Villachiara, in provincia di Brescia, dove si è concluso l'intervento di riqualificazione dell'edificio che ospita la sede della Fondazione Filosofi lungo l'Oglio. "Per il ripristino di questo luogo culturale - ha spiegato l'assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso - abbiamo messo in campo 120.600 euro al fine di consentire all'associazione di organizzare, durante tutto l'anno, seminari, convegni e rassegne, tra cui il festival itinerante "Filosofi lungo l'Oglio", che si svolge da quasi vent'anni ed è uno dei principali eventi di Bergamo Brescia Capitale della Cultura". Il progetto è stato finanziato con i fondi Pnrr per la "Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale", con l'obiettivo di proteggere il patrimonio culturale e sostenere i processi di sviluppo locale. Il festival "Filosofi lungo l'Oglio", promosso dall'omonima Fondazione, si svolge da 18 anni nei mesi di giugno e luglio. Nell'edizione 2023 l'evento ha coinvolto, con un tour in 30 tappe, 23 Comuni compresi tra le province di Brescia, Bergamo e Cremona. (Com)