Ucraina: Commissione Ue, Kiev ha completato 4 priorità delle 7 richieste nel percorso di adesione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina ha completato l'attuazione di 4 delle 7 priorità fondamentali sulle riforme da attuare nel percorso di adesione all'Ue. È quanto si legge nel rapporto sull'adesione dell'Ucraina presentato oggi dalla Commissione europea. Secondo il testo presentato dall'esecutivo Ue, Kiev ha completato: la priorità numero 1, promulgare e attuare la legislazione sulla procedura di selezione dei giudici della Corte Costituzionale dell'Ucraina; la numero 2, completare il vaglio di integrità dei candidati per i membri dell'Alto Consiglio di giustizia da parte del Consiglio etico e la selezione dei candidati per istituire l'Alta Commissione di qualificazione dei giudici dell'Ucraina; la numero 4, garantire che la legislazione antiriciclaggio sia conforme agli standard del Gruppo di azione finanziaria internazionale (Gafi) e adottare un piano strategico globale per la riforma dell'intero settore delle forze dell'ordine come parte del contesto di sicurezza dell'Ucraina; la numero 6, affrontare l'influenza degli interessi acquisiti adottando una legge sui media che allinei la legislazione ucraina alla direttiva dell'Ue sui servizi di media audiovisivi e dare potere all'ente regolatore indipendente dei media. (segue) (Beb)