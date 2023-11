Ucraina: Commissione Ue, Kiev ha completato 4 priorità delle 7 richieste nel percorso di adesione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come si legge nel rapporto, mancano ancora da attuare: la priorità numero 3, rafforzare ulteriormente la lotta alla corruzione, soprattutto ad alto livello, attraverso indagini proattive ed efficienti e un curriculum credibile di azioni penali e condanne, nonché completare la nomina di un nuovo capo della Procura specializzata anticorruzione, oltre che a completare il processo di selezione e nomina di un nuovo direttore dell'Ufficio nazionale anticorruzione dell'Ucraina; la numero 5, attuare la legge anti-oligarchi per limitare l'eccessiva influenza degli oligarchi nella vita economica, politica e pubblica; la numero 7, portare a termine la riforma del quadro giuridico per le minoranze nazionali attualmente in preparazione, come raccomandato dalla Commissione di Venezia, e adottare meccanismi di attuazione immediati ed efficaci. (Beb)