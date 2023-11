Imprese: Hubfarm, New Holland, Rem tec e Xfarm presentano azienda agricola energicamente indipendente con l'elettrico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hubfarm, New Holland, Rem Tec, xFarm, quattro aziende che ricoprono un ruolo primario nella catena del valore dell'agrivoltaico, scelgono Ecomondo 2023 per annunciare l'inizio di una collaborazione che porterà alla nascita di Agri solar demo farm, progetto pilota di azienda agricola energicamente indipendente che utilizza il fotovoltaico avanzato per la produzione di energia elettrica per autoconsumo, nell'ottica di sviluppo di un modello di economia circolare in agricoltura con impronta di carbonio "net zero". La presentazione è avvenuta oggi a Ecomondo, a Rimini, nello stand di Confagricoltura. La collaborazione vede protagonisti Hubfarm, la piattaforma di innovazione sostenibile voluta da Confagricoltura; Cnhi, azienda produttrice di trattori elettrici all'avanguardia; Rem Tec, pioniere nell'installazione di impianti agrivoltaici; xFarm, tra le principali piattaforme digitali in ambito agricolo. Questa iniziativa promuove concretamente una transizione verso un'agricoltura sostenibile e circolare, sfruttando le sinergie tra tecnologia, energia rinnovabile e analisi dei dati. I trattori, alimentati da energia elettrica pulita prodotta da un impianto agrivoltaico, contribuiranno alla riduzione delle emissioni di carbonio e all'ottimizzazione delle risorse energetiche. Tramite Hubfarm verranno raccolte informazioni sulle prestazioni dei trattori, i livelli di produzione di energia da parte degli impianti agrivoltaici e altre metriche chiave. Questi dati saranno poi utilizzati da un sistema di supporto alle decisioni per ottimizzare l'agricoltura, massimizzando la resa e riducendo gli sprechi. (segue) (Com)