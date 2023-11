Imprese: Hubfarm, New Holland, Rem tec e Xfarm presentano azienda agricola energicamente indipendente con l'elettrico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto, denominato Agri solar demo farm, si sviluppa all'interno di un sito agricolo nel comune di Borgo Virgilio (Mantova) e si estende su un terreno di 14 ettari con circa il cento per cento di superficie coltivata a colture erbacee in rotazione. "L'obiettivo è raggiungere un modello reale di agricoltura organica e rigenerativa del suolo agricolo”, spiega Valter Valle, agronomo promotore e coordinatore del progetto. “L'Agri solar demo farm – prosegue – sarà il palcoscenico in cui i quattro partner definiranno, in primis, sostenibilità tecnica e finanziaria dell'ecosistema agrivoltaico avanzato e sostenibile, per poi definire piani operativi di rese agricole ed energetiche che nei prossimi 3 anni verranno implementate a seconda della disponibilità di tecnologia innovativa di elettrificazione, automazione e digitalizzazione". Attraverso l'installazione di pannelli solari, l'azienda agricola è in grado di produrre direttamente energia elettrica, che è poi utilizzata per alimentare il trattore della Farm, un New Holland T4 Electric Power, primo trattore utility al mondo alimentato al cento per cento da energia elettrica e funzioni autonome progettate per ridurre il costo totale di esercizio (Tco), assistere l'operatore nella guida, migliorare le prestazioni e la qualità complessiva delle applicazioni e utilizzare al meglio le competenze dell'operatore. Insieme, queste tecnologie forniscono soluzioni all'avanguardia per supportare gli operatori con qualsiasi livello di esperienza. (segue) (Com)