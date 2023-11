Imprese: Hubfarm, New Holland, Rem tec e Xfarm presentano azienda agricola energicamente indipendente con l'elettrico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hubfarm è la società di Confagricoltura che ha l'obiettivo di accompagnare le imprese agricole nella transizione green e ha scelto xFarm come partner tecnologico per il monitoraggio delle coltivazioni, per il calcolo dell'impronta carbonica e idrica, tutti aspetti fondamentali per garantire aziende agricole sempre più sostenibili dal punto di vista economico, ambientale e sociale. Da quasi 20 anni New Holland è impegnata nella sua strategia Clean Energy Leader per lo sviluppo di un'agricoltura attenta all'impatto ambientale, con particolare attenzione al tema delle propulsioni alternative. Permetterà di allargare il concetto di Azienda Agricola Energicamente Indipendente all'energia elettrica, formulando un modello di economia circolare e green perfettamente autosostenibile ad impronta di carbonio "net zero", calcolata e certificata dalla piattaforma Hubfarm. Rem Tec è operante nel settore fotovoltaico con oltre 12 anni di esperienza nella coltivazione sotto gli impianti e ha sviluppato e brevettato una soluzione di pannelli fotovoltaici innovativa che combina energia e agricoltura: Tracker 2.1. Questo sistema è installato a più di 4,5 m di altezza, crea un'ombra dinamica e controllata sul terreno e consente il passaggio di macchinari agricoli per la coltura sotto l'impianto evitando, sostanzialmente, perdita di sau (superficie agricola utilizzata) a favore della produzione energetica. L'Agrovoltaico è un sistema ad inseguimento solare, mono o biassiale, che permette di trasformare il massimo dell'energia solare in energia elettrica giornaliera, circa il 35 per cento in più rispetto ad un sistema fisso. (Com)