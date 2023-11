Carceri: Ostellari incontra Schillaci, al via cabina di regia su sanità penitenziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella mattinata di oggi il sottosegretario di Stato alla Giustizia con delega al Trattamento dei detenuti e alla Giustizia minorile e di comunità, Andrea Ostellari, ha incontrato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, presso gli uffici di Lungotevere Ripa. "Ringrazio il ministro Schillaci per la sensibilità dimostrata e per aver espresso la volontà di rinforzare la collaborazione fra ministero della Salute e Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria”, ha commentato Ostellari, che ha aggiunto: “Negli ultimi dieci anni l'utenza delle nostre carceri è radicalmente cambiata. Molti detenuti assumono ansiolitici, presentano gravi forme di morbilità collegate anche alla dipendenza da sostante stupefacenti e a sindromi psichiatriche non sempre diagnosticate. Almeno la metà delle aggressioni ai danni degli agenti di Polizia Penitenziaria e del personale avviene durante gli spostamenti fra carcere e strutture sanitarie esterne. Per far fronte a queste evidenti criticità, insieme al capo Dap, Giovanni Russo, abbiamo chiesto al ministro Schillaci di attivare una cabina di regia operativa sulla sanità penitenziaria. L'obiettivo è quello di rivedere progressivamente l'organizzazione e l'erogazione dei servizi, garantendo maggiore sicurezza e dignità anche al personale medico sanitario". (Rin)