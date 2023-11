Sanità: Veronesi, temi di quest'anno vicini a quelli di mio padre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo molto felici di festeggiare la sesta edizione del premio "Lombardia è ricerca" dedicato alla memoria di mio papà Umberto". Lo ha dichiarato Paolo Veronesi, a margine della nuova edizione del Premio Internazionale "Lombardia è Ricerca", nel corso della Giornata della Ricerca. Le tematiche di quest'anno - modelli innovativi di cura, terapie e prevenzione - "sono particolarmente vicine a quelle che erano le tematiche tanto care a mio papà e che Fondazione Umberto Veronesi porta avanti ormai da 20 anni. Il premio è stato dato a due immunologi americani, un chirurgo e un oncologo medico che hanno aperto la strada alle terapie cellulari che chiamiamo Car-T, che hanno permesso guarigioni a malattie che non davano nessuna speranza" - ha proseguito -. Malattie ematologiche ma in futuro speriamo anche tumori solidi. I premiati come stabilito dalle norme di questo premio devono investire il 70 per cento del milione di euro che globalmente riceveranno in ricerche svolte sul nostro territorio, la Lombardia. E quindi ci auguriamo di avere delle belle collaborazioni", ha concluso Veronesi. (Rem)