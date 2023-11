Paesi Bassi: Bonatti partecipa a progetto Porthos a Rotterdam (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito complessivo del progetto Porthos, Bonatti avrà lo scopo di realizzare su base Epc (ingegneria, acquisto di materiali e costruzione) la stazione di compressione della CO2 e di eseguire tutta la fase di pre-commissioning, propedeutica all’avvio delle macchine. L’impianto – costituito da 3 compressori più tutte le opere accessorie civili, meccaniche, ed elettrostrumentali – invierà la CO2 alla piattaforma offshore di iniezione, spingendo il gas attraverso le pipeline sottomarine. Nella stazione di compressione, che sarà altamente automatizzata e progettata per essere controllata completamente da remoto, la CO2 verrà misurata e compressa a temperatura idonea per l’invio nelle tubazioni. Il progetto ha un elevato valore strategico per il Paese, come sottolinea Hans Meeuwsen, direttore di Porthos: “Lo stoccaggio della CO2 è fondamentale se vogliamo raggiungere gli obiettivi climatici nei Paesi Bassi. Questa decisione di investimento è un importante punto di partenza per i futuri sviluppi nello stoccaggio della CO2 nel Paese”. (segue) (Com)