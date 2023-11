Paesi Bassi: Bonatti partecipa a progetto Porthos a Rotterdam (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cattura e stoccaggio del carbonio (Ccs) è un modo economicamente vantaggioso per sottrarre dall’atmosfera grandi quantità di emissioni di CO2: il progetto è un pilastro importante della politica climatica del governo olandese e, grazie a Porthos, l’industria portuale di Rotterdam emetterà circa il 10 per cento in meno di CO2. Come evidenzia il comunicato, "Bonatti è impegnata nella transizione energetica e già da anni ha affiancato alle sue consolidate attività nel settore oil & gas progetti legati alla riduzione delle emissioni o net zero. La partecipazione alla realizzazione di Porthos, infrastruttura di rilevanza assoluta a livello continentale, rappresenta per l’azienda un passo fondamentale in questa direzione. L’incarico sottolinea, inoltre, la profonda competenza di Bonatti nell’ingegneria e costruzione di impianti di compressione: un percorso che ha visto, negli ultimi anni, l’azienda progettare, installare, avviare e manutenere decine di sistemi di compressione con performance di riferimento a livello internazionale". “Siamo fieri di essere parte di Porthos, un progetto altamente strategico e riconosciuto anche dall’Unione Europea per la sua importanza nel raggiungimento degli obiettivi climatici. Siamo pronti ad esprimere tutta l’esperienza sui sistemi di compressione acquisita in tutto il mondo dalla nostra ingegneria e dal nostro personale di costruzione. L’opportunità di potere riversare il nostro bagaglio tecnico sui progetti del settore green ci rende orgogliosi per la prospettiva di contribuire allo sviluppo della transizione energetica negli anni a venire”, ha dichiarato Andrea Colombo, amministratore delegato di Bonatti. (Com)