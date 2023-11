Algeria: a dicembre la fabbrica Fiat di Orano lancerà le prime auto sul mercato nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A dicembre lo stabilimento Fiat di Tafraoui, nella provincia di Orano, nell'ovest dell’Algeria, lancerà le prime automobili sul mercato nazionale, a prezzi inferiori a quelli dei veicoli importati. Lo ha annunciato Mekdad Aggoune, capo del reparto tecnico dello stabilimento Fiat di Orano e responsabile del settore automobilistico presso il ministero dell'Industria, al quotidiano algerino “Ennahar”. Aggoune, inoltre, ha precisato che il prezzo delle automobili Fiat prodotte in Algeria non sarà regolamentato dalle autorità di Algeri, ma dipenderà dalle leggi di mercato. Tuttavia, Aggoune ha assicurato che i prezzi saranno notevolmente inferiori a quelli delle automobili Fiat importate, che si aggirano sui 2,39 milioni di dinari (quasi 16.700 euro). Fiat si era impegnata a sviluppare un'industria automobilistica ad alte prestazioni in Algeria, prevedendo una produzione di 90.000 veicoli all'anno, come annunciato in precedenza, durante la visita di una delegazione di dirigenti dello stabilimento di Orano. Samir Charfane, direttore generale di Stellantis per il Medio Oriente e l'Africa, ha sottolineato che lo stato di avanzamento dei lavori nello stabilimento di Tafraoui, confermando il lancio effettivo della produzione entro dicembre 2023, testimonia l'impegno della Fiat in Algeria, che dovrebbe contribuire allo sviluppo di un'industria automobilistica locale ad alte prestazioni. Per un investimento iniziale di 200 milioni di euro, si prevede la creazione di circa 2.000 nuovi posti di lavoro entro il 2026, con un tasso di integrazione locale superiore al 30 per cento. Secondo le stime, inoltre, lo stabilimento avrà una capacità di produzione di 90.000 veicoli all'anno. (Ala)