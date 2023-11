Libia: a Tunisi una riunione per evitare l’escalation militare, presente anche l’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato militare libico congiunto 5+5, composto da alti ufficiali delle amministrazioni rivali dell’est e dell’ovest della Libia, si è riunito ieri in Tunisia con la Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil), alla presenza dei rappresentanti dei Paesi co-presidenti del Gruppo di lavoro sulla sicurezza del cosiddetto Processo di Berlino (dal nome delle due conferenze internazionali sulla Libia tenute in Germania nel 2020 e nel 2021), “per esaminare i recenti sviluppi politici e di sicurezza in Libia”. Lo ha reso noto l’inviato Onu in Libia, Abdoulaye Bathily, in un post su X (ex Twitter). Vale la pena sottolineare che la riunione si è tenuta in un momento di alta tensione nel Paese nordafricano, in particolare dopo gli scontri armati avvenuti di recente a Garian, città situata circa 80 chilometri a sud di Tripoli, che hanno causato almeno otto morti e 27 feriti. Alcuni osservatori temono una possibile avanzata dei gruppi armati affiliati al Governo di unità nazionale (Gun) verso le città del Fezzan, la regione libica sud-occidentale ricca di risorse naturali, controllate dall’autoproclamato Esercito nazionale libico (Enl) del generale Khalifa Haftar, uomo forte della Cirenaica al potere a Bengasi, nell’est della Libia. (segue) (Lit)