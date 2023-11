Libia: a Tunisi una riunione per evitare l’escalation militare, presente anche l’Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’eventuale offensiva verso sud delle brigate fedeli al premier di Tripoli, Abdulhamid Dabaiba, che a Garian hanno impiegato droni di fabbricazione turca per bombardare i miliziani rivali alleati di Haftar, potrebbe mettere a rischio il cessate il fuoco in vigore dall’ottobre 2020. “Ho elogiato il Comitato 5+5 per il suo senso di responsabilità e unità. Ho sottolineato l'importanza del suo ruolo ai fini della piena ed efficace attuazione dell'accordo di cessate il fuoco e dei relativi piani d'azione”, ha aggiunto Bathily via X. Era presente per l’Italia il primo consigliere dell’ambasciata a Tripoli, Riccardo Villa. Nelle immagini della riunione pubblicate dall’inviato Onu si riconoscono una rappresentante dell’Unione africana, gli ambasciatori in Libia di Francia e Regno Unito, rispettivamente Mostafa Mihraje e Martin Longden, e un diplomatico della Turchia. Una curiosità: i delegati libici indossavano tutti una sciarpa pro-Palestina. (segue) (Lit)