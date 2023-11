Asia Centrale: G7 ribadisce sostegno a Paesi regionali, preoccupazione per conflitto in Nagorno-Karabakh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il G7 è determinato a sostenere la sovranità, l'indipendenza e l'integrità territoriale dei Paesi dell'Asia centrale, e accoglie favorevolmente l'intensificazione della cooperazione regionale e dei legami tra popoli. E’ quanto afferma la dichiarazione conclusiva diffusa al termine della riunione dei ministri degli Esteri del G7 a Tokyo, in Giappone. Le relazioni tra i Paesi del G7 e gli Stati dell’Asia centrale sono state al centro di una sessione di lavoro della ministeriale durata circa 50 minuti, cui hanno preso parte in videoconferenza anche i rappresentanti dei Paesi centro-asiatici. Nella dichiarazione congiunta diffusa al termine della riunione, i ministri degli Esteri del G7 evidenziano l’importanza della cooperazione con i Paesi della regione per affrontare sfide tra cui “le conseguenze globali della guerra in Ucraina, gli effetti destabilizzanti della situazione in Afghanistan, comprese le violazioni dei diritti umani da parte dei talebani, il terrorismo, la sicurezza idrica e il cambiamento climatico”. Il documento sottolinea le potenzialità insite nell’espansione delle rotte commerciali centro-asiatiche, specie nell’ambito degli sforzi tesi a consolidare la sicurezza energetica globale. Nella dichiarazione i ministri degli Esteri del G7 esprimono inoltre “profonda preoccupazione per le conseguenze umanitarie dello sfollamento degli armeni dal Nagorno-Karabakh a seguito dell'operazione militare condotta dall'Azerbaigian". “Esortiamo l'Azerbaigian a rispettare appieno i suoi obblighi in base al diritto internazionale umanitario, e accogliamo con favore gli sforzi internazionali per affrontare le urgenti esigenze umanitarie delle persone sfollate”, si legge nella dichiarazione, che esprime anche il sostegno “al progresso verso una pace sostenibile e duratura tra Armenia e Azerbaigian basata sui principi della rinuncia all’uso della forza, del rispetto della sovranità, dell'intangibilità delle frontiere e dell'integrità territoriale.(Git)