Medio Oriente: ministro Investimenti saudita, non useremo petrolio per cessate il fuoco

- L'Arabia Saudita non utilizzerà il petrolio come carta di pressione per ottenere un cessate il fuoco nella striscia di Gaza. Lo ha detto il ministro degli Investimenti dell'Arabia Saudita, Khalid Al Falih, durante un panel al Bloomberg New Economy Forum di Singapore, secondo quanto riferiscono media internazionali. Al Falih ha precisato che “tali azioni non sono attualmente all'ordine del giorno” e che il suo Paese sta cercando di raggiungere una soluzione attraverso “colloqui di pace”. Il ministro ha inoltre ricordato che i colloqui per la normalizzazione dei legami con Israele rimangono sul tavolo, ma sono sempre "condizionati da un percorso di risoluzione pacifica della questione palestinese". (Res)