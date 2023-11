Torino: manifestazione degli studenti dell'Università, 'via i fascisti dall'Ateneo'

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta ieri la manifestazione contro le cariche della Polizia e l'autorizzazione ad un evento ritenuto "di matrice fascista" al Campus Einaudi lo scorso 27 ottobre. La protesta ha visto la partecipazione di circa 300 studenti che si sono confrontati duramente con il rettore dell'Università di Torino Stefano Geuna. Il rettore ha ammesso "maggiore attenzione in futuro, questa situazione non ci è piaciuta". Ma gli studenti non hanno accettato le parole di Geuna e hanno chiesto le sue "dimissioni". (Rpi)