Legge Bilancio: Calenda, Fmi conferma crescita inferiore a stime governo, Meloni ne tenga conto

Leader di Azione

19 luglio 2021

- Il Fondo monetario internazionale “conferma tre cose che andiamo ripetendo da giorni: nella manovra non c'è alcuna riforma (o provvedimento) per la crescita; la vera sfida italiana, che stiamo perdendo, è il Pnrr; la crescita sarà nel 2024 molto inferiore a quella stimata dal governo, con conseguenti rischi di aumento del deficit”. Lo scrive sui social il leader di Azione, Carlo Calenda. “Speriamo che Meloni tenga conto di questi rilievi. In caso contrario – aggiunge – si assumerà per intero la responsabilità delle conseguenze sulla tenuta economica e finanziaria del Paese”. (Rin)