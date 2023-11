Medio Oriente: forze Israele, arrestati 37 palestinesi, tra cui 10 presunti membri Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno arrestato 37 persone, tra cui dieci presunti membri affiliati al movimento islamista palestinese Hamas, in un raid condotto la scorsa notte in Cisgiordania. Lo riferiscono le stesse Idf sul loro profilo X (ex Twitter), precisando che l'operazione ha avuto luogo a Bir Zeit, a nord di Ramallah. Le Idf hanno sequestrato attrezzature e armi di Hamas ritrovate in un magazzino vicino all'università locale e utilizzate dalla fazione studentesca del movimento per manifestazioni e parate militari. (Res)