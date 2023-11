Lavoro: Cgil-Uil, sciopero il 17 novembre, domani assemblea delegate e delegati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Cgil di Roma e del Lazio Natale Di Cola e il segretario generale della Uil del Lazio Alberto Civica, in una nota dichiarano: "Adesso basta. In vista e in preparazione dello sciopero del prossimo 17 novembre a Roma e nel Lazio indetto da Cgil e Uil per alzare i salari, estendere i diritti e cambiare la manovra del Governo e le sue politiche economiche e sociali che impoveriscono lavoratori e pensionati e non offrono futuro ai giovani, le delegate e i delegati della Cgil di Roma e del Lazio e della Uil del Lazio si riuniranno domani in un'assemblea che si svolgerà presso il Centro Congressi Frentani, via dei Frentani 4, a partire dalle ore 14:30. Parteciperanno il segretario generale della Cgil Maurizio Landini e il segretario organizzativo della Uil Emanuele Ronzoni", concludono. (Com)