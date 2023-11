Nord Macedonia: vicesegretario generale Nato Colomina oggi in visita a Skopje

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicesegretario generale della Nato, Javier Colomina, è oggi in visita in Macedonia del Nord, dove ha in programma di incontrare il ministro degli Esteri Bujar Osmani. Lo riporta la stampa di Skopje. Le due parti discuteranno delle attuali sfide alla sicurezza con particolare attenzione alla situazione nella regione dei Balcani occidentali, del continuo sostegno all'Ucraina nel contesto dell'aggressione militare russa, nonché degli sviluppi in Medio Oriente. (Seb)