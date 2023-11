Usa-Cina: Blinken, stiamo ancora lavorando su agenda incontro Biden-Xi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La diplomazia degli Stati Uniti è ancora al lavoro sull’agenda dell’incontro in programma la prossima settimana a San Francisco tra il presidente Joe Biden e l’omologo della Cina, Xi Jinping. Lo ha detto il segretario di Stato Antony Blinken durante la conferenza stampa a conclusione della sua partecipazione alla ministeriale Esteri del G7 a Tokyo, in Giappone. Usa e Cina hanno “l’obbligo di gestire responsabilmente le relazioni” bilaterali e stanno lavorando all’incontro tra i due presidenti “sin dal mio viaggio a Pechino della scorsa estate”. “Ci sono una serie di questioni su cui abbiamo compiuto dei passi in avanti”, ha sottolineato il segretario, ricordando anche la recente visita a Washington del ministro degli Esteri cinese Wang Yi, con cui “abbiamo avuto una conversazione approfondita e costruttiva sia sulle aree di potenziale cooperazione che sulle divergenze tra i nostri Paesi. Siamo in grado di parlare in maniera molto franca e questo è molto importante”.(Was)