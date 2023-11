© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto ieri l'ennesimo sgombero della ex Gondrand, in via Cigna divenuta un rifugio per disperati. A differenza del passato stanno cominciando le operazioni per la demolizione e le successive bonifiche. Al posto del rudere sorgerà un polo commerciale con servizi. (Rpi)