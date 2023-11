Ambiente: Gava, da Mase quasi 120 milioni per dissesto idrogeologico, tema di preminente interesse nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi 120 milioni di euro per 56 interventi di contrasto al dissesto idrogeologico in ben 11 Regioni italiane. È il contenuto di altrettanti decreti, finanziati dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, inviati alla firma in queste ore. Lo fa sapere il viceministro Vannia Gava. Lombardia, Piemonte, Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata e Sicilia le regioni interessate. "Stanziamo considerevoli risorse per la realizzazione di importanti opere di contenimento del rischio idraulico e di messa in sicurezza dei nostri territori, nella considerazione che la lotta al dissesto idrogeologico rappresenta un dovere di preminente interesse nazionale", dichiara il viceministro. (Rin)