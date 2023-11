Sanità: Fontana, in Lombardia condizioni e strutture adatte per fare ricerca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Penso sia proprio bello per il professore Veronesi dedicargli questa giornata e dedicargli il premio per la cura contro il cancro che è stata la sua principale battaglia. Fondamentale è la collaborazione con la Lombardia. L'altro aspetto positivo è che si svolgeranno qui la maggior parte delle ricerche e che noi possiamo avere le condizioni e le strutture adatte per far fare delle ricerche di alta qualità". Lo ha detto Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, a margine della nuova edizione del Premio Internazionale "Lombardia è ricerca", nel corso della Giornata della Ricerca. Si tratta di "un premio che sta riscuotendo sempre più successo, siamo orgogliosi e molto felici che quest'anno anno abbiano vinto due ricercatori che stanno portando avanti e stanno facendo passi determinanti per utilizzare l'immunoterapia per la cura del cancro. È una cura che sta già avendo grandissimi risultati nel campo dei tumori liquidi, adesso il passaggio è cercare di estendere lo stesso principio anche a quelli solidi", ha concluso Fontana. (Rem)