Ue: Eurostat, volume commercio al dettaglio in calo a settembre

- Nel mese di settembre il volume destagionalizzato del commercio al dettaglio è diminuito dello 0,3 per cento in area euro e dello 0,2 per cento nell'Ue, rispetto al mese di agosto. Lo si apprende da stime di Eurostat, secondo le quali nello scorso agosto il volume del commercio al dettaglio era diminuito dello 0,7 per cento in eurozona e dello 0,5 per cento in Ue. Su base annuale, rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, l'indice delle vendite al dettaglio corretto per il calendario è diminuito del 2,9 per cento in area euro e del 2,7 per cento in Ue. Secondo i dati di Eurostat, in eurozona, su base mensile, il volume del commercio al dettaglio è diminuito dell'1,9 per cento per i prodotti non alimentari e dello 0,9 per cento per i carburanti per autotrazione, mentre è aumentato dell'1,4 per cento per alimenti, bevande e tabacco. In Ue, invece, i dati mostrano un calo dell'1,8 per cento per i prodotti non alimentari, mentre i valori sono in aumento dello 0,1 per cento per i carburanti per autotrazione e dell'1,3 per cento per alimenti, bevande e tabacco. (segue) (Beb)