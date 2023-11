Migranti: Tajani, diritto a restare, migrare e ritornare tre facce stesso dilemma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il diritto a restare, il diritto a migrare, il diritto di ritornare sono tre facce dello stesso dilemma esistenziale provato dal migrante. E’ quanto ha affermato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un messaggio inviato alla presentazione della XVIII edizione del Rapporto italiani nel mondo in cui cita proprio un passaggio del documento. “La migrazione è un fenomeno che fa parte della storia umana. Basti pensare alle stime delle Nazioni Unite riguardanti i migranti internazionali e le persone in situazione di migrazione forzata. Ma al al di là dei numeri, stiamo parlando di vite, progetti e sogni di persone che spesso trovano nella migrazione l’unica alternativa”, ha detto Tajani. (Res)