Piemonte: al via il bando Alcotra Francia-Italia per la selezione di microprogetti

- Ha preso il via oggi con scadenza al 5 marzo 2024 il bando del programma Alcotra Francia-Italia per la selezione di microprogetti. La dotazione finanziaria è di 1,16 milioni di euro. "Il sostegno ai microprogetti rappresenta un'occasione per gli attori con minore esperienza di cooperazione di posizionarsi sui progetti transfrontalieri - ha affermato il vicepresidente del Piemonte Fabio Carosso -: è un'opportunità per lavorare congiuntamente su questioni prioritarie, costruire reti di collaborazione e scambiare buone pratiche per trovare soluzioni comuni alle sfide ambientali, economiche e sociali che il territorio transfrontaliero deve affrontare", ha concluso.(Rpi)