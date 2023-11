Clima: Bonelli (Avs), governo vuole trasformare Italia in hub del gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo “vuole trasformare l'Italia, in particolar modo il Sud, in un hub del gas e questa è una strategia che condannerà economicamente migliaia di famiglie italiane a pagare bollette elevatissime. Il piano Mattei altro non è altro che una forma di nuovo colonialismo nei confronti dell'Africa, per accaparrarsi il gas e portarlo in Italia”. Lo ha dichiarato il deputato di Avs e co-portavoce di Europa verde Angelo Bonelli, parlando con i cronisti a margine della conferenza stampa sulla crisi climatica organizzata da Greenpeace questa mattina alla Camera dei deputati. “Non si sta facendo nulla per abbassare le bollette, gli extraprofitti delle grandi società energetiche continuano a salire ma continuano a salire anche i costi delle bollette delle famiglie italiane”, ha proseguito. “Una politica di tassazione energetica, quella del governo Meloni, che non rispetta gli obiettivi climatici e con un ministro dell'ambiente, come Pichetto Fratin, che se va dagli industriali, fa l'industrialista, se va dagli ambientalisti parla da ambientalista e infine se va dai nuclearisti, appoggia il nucleare in Italia: sembra lo Zelig della politica", ha concluso Bonelli. (Rin)