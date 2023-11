Migranti: Tajani, coniugare necessità accoglienza con diritto a vita dignitosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La necessità dell’accoglienza va coniugata con quella di ‘‘una vita dignitosa e pacifica’’ sia per i migranti che per gli abitanti dei Paesi di arrivo. E’ quanto ha affermato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un messaggio inviato alla presentazione della XVIII edizione del Rapporto italiani nel mondo, citando le parole di Papa Benedetto XVI. “Non a caso l’integrazione e il progresso sociale, la partecipazione ai diritti politici, la valorizzazione della risorsa costituita dalle diverse comunità e del loro patrimonio socioculturale d’origine sono le direttrici entro le quali si è mosso l’esecutivo fin dal suo insediamento”, ha detto Tajani. (Res)