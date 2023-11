Migranti: Tajani, comunità italiane modello di accoglienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le comunità italiane nel mondo possono essere considerate un modello di accoglienza per i migranti. E’ quanto ha affermato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un messaggio inviato alla presentazione della XVIII edizione del Rapporto italiani nel mondo. “Con il passare del tempo hanno acquistato, anziché perderla, la consapevolezza della propria identità, ponendosi anche obiettivi di carattere politico in quanto collettività di origine italiana. Ed anche per questo offrono un grande apporto nel processo di internazionalizzazione che l’Italia deve assolutamente attraversare per tenere il passo con gli altri Paesi nell’era della globalizzazione”, ha detto il ministro. (Res)