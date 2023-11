Romania: presidente Iohannis da oggi in visita ufficiale in Belgio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente romeno Klaus Iohannis inizia oggi una visita ufficiale in Belgio, dove sarà ricevuto dal re Filippo e avrà consultazioni politiche con il primo ministro, Alexander De Croo. Lo riferisce l'amministrazione presidenziale con un comunicato. In agenda vi sono temi come la cooperazione politico-diplomatica, le relazioni economiche, l'intensificazione degli scambi commerciali e degli investimenti, la collaborazione in settori di interesse comuni quali la sicurezza energetica, la sanità e l'istruzione, nonché la situazione della comunità romena residente nel Belgio. Durante la visita istituzionale Iohannis visiterà inoltre il Centro belga per la ricerca nucleare, nella città di Mol. (Rob)