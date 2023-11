Argentina: Massa, se vinco il ministero Economia a un nome esterno a mia area politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia argentino e candidato alla presidenza per Unione per la Patria (Up), Sergio Massa, ha annunciato che, se vincerà le elezioni, il suo successore non sarà della sua area politica. "Il mio ministro dell'Economia non sarà qualcuno del mio spazio politico, sarà qualcuno di un altro settore politico", ha detto Massa, senza menzionare chi sarebbe. Il candidato ha rifiutato di dire chi potrebbero occupare altre posizioni governative e ha dichiarato di essere "contro la distribuzione di incarichi prima di vincere le elezioni", ha detto Massa in un'intervista a Cadena 3. E ha aggiunto: "Ho deciso che la metà del consiglio d'amministrazione della Banca Centrale proverrà dal principale blocco di opposizione parlamentare in modo che ci sia controllo. Non voglio fare anticipazioni perché capisco che dal 10 dicembre inizia una nuova tappa nella politica e nella società argentina". Inoltre, ha insistito che il suo governo sarà "di unità nazionale", e che "convocheremo un governo dei migliori, per proporre che settori del mondo imprenditoriale, il mondo agricoltura, da diverse forze politiche abbiamo la capacità di definire le politiche statali". (Abu)