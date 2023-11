Spagna: Feijoo, proteste contro amnistia devono avvenire "in maniera rispettosa ed esemplare"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Partito popolare, Alberto Nunez Feijoo, ha chiesto martedì "rispetto ed esemplarità" nelle proteste contro l'amnistia davanti alla sede nazionale di Madrid del Partito socialista operaio spagnolo che sono culminate in diversi scontri con la polizia. Le proteste dovrebbero "partire dal rispetto e dall'esemplarità che sono sempre mancati al Psoe e ai suoi partner", ha detto l'esponente conservatore in un messaggio su X. "Non siamo come loro. Né come la minoranza che si comporta come loro", ha proseguito Feijoo in riferimento a diversi gruppi di estrema destra, invitando a sostenere le manifestazioni che il Pp ha indetto per domenica prossima, 12 novembre, nelle piazze di tutta la Spagna. (Spm)