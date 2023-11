Roma: 13enne morta nell’incidente su via Laurentina, Procura dispone consulenza tecnica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà una consulenza tecnica a stabilire, per conto della Procura di Roma, tutti i dettagli sull’incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica in via Laurentina a Roma, costata la vita ad una ragazzina di 13 anni. La minorenne viaggiava sul sedile posteriore della Golf, presa a noleggio mentre, su quelli anteriori, erano sedute la madre e una amica della donna. Per fare luce sulla vicenda è stato aperto un fascicolo dalla procura di Roma. L'amica della madre, da quanto si apprende, risulta indagata per omicidio stradale e lesioni. Era lei, secondo gli inquirenti, alla guida della vettura quando, in prossimità della rotatoria di via Giovanni Gutenberg, per cause ancora da accertare, ma probabilmente legate dell'alta velocità a cui stava viaggiando e al maltempo che ha reso il manto stradale scivoloso, ha perso il controllo del mezzo ribaltandosi più volte. Nell’impatto, entrambe le donne sono state sbalzate fuori dall'abitacolo e sono sopravvissute. Inutili invece i soccorsi per la 13enne morta mentre la trasportavano in ospedale al Sant’Eugenio, a causa delle ferite riportate. La consulenza dovrà stabilire la velocità sostenuta dall’auto e la dinamica del sinistro. Una delle due donne, inoltre, è risultata “non negativa” all’alcol e al droga test. Nel frattempo, gli inquirenti hanno anche disposto l’autopsia sul corpo della piccola.(Rer)