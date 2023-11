Napoli: mancata riscossione affitto alloggio ex custode scuola, danno da 92 mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito di attività di indagine condotta dal Nucleo operativo della compagnia dei carabinieri di Napoli Vomero e coordinata dalla Procura regionale per la Campania presso la Corte dei Conti, è stato notificato a diversi dirigenti del Comune di Napoli, della società Napoli servizi e del 36° Circolo didattico statale di Napoli “L. Vanvitelli”, un invito a dedurre con cui vengono contestate condotte negligenti che hanno cagionato un danno erariale per complessivi 92.349,69 euro. I fatti contestati riguardano la scuola dell’infanzia e primaria “L. Vanvitelli–plesso Caccavello” (che si trova nel quartiere Vomero), ubicata in un fabbricato di proprietà privata e condotto in locazione dal Comune di Napoli, al cui interno è presente un alloggio destinato al custode dell’edificio, ormai deceduto da oltre dieci anni ed indebitamente occupato dai suoi eredi. Le indagini hanno permesso di acclarare una colpevole inerzia della pubblica amministrazione nell’intraprendere le doverose iniziative finalizzate alla liberazione dell’alloggio che, per la sua particolare ubicazione, permette agli occupanti “abusivi” l’accesso nei locali scolastici a qualsiasi ora del giorno e della notte, con evidenti ripercussioni negative sulla sicurezza delle scolaresche in giovane età, nonché l’utilizzo indiscriminato della fornitura idrica che serve l’istituto. L’occupazione di tali locali ha recato nocumento anche all’offerta didattica, stante l’impossibilita di reimpiegare gli stessi per sopperire al fabbisogno di aule. (segue) (Ren)