Camera: oggi question time con i ministri Ciriani, Salvini, Nordio, Casellati e Abodi

21 luglio 2021

- Si svolge oggi, mercoledì 8 novembre alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, risponde a una interrogazione – rivolta al ministro del Lavoro e Politiche sociali – in materia previdenziale (Orlando – Pd-Idp). Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte a promuovere i necessari interventi di edilizia carceraria (Molinari – Lega); sullo stato dell'arte delle opere di ammodernamento dell'autostrada A14 nella tratta compresa tra le regioni Abruzzo e Marche (Sottanelli - A-Iv-Re). Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, risponde a una interrogazione sulle iniziative per una riforma del processo penale che riduca i tempi di definizione del foro di competenza e di esercizio dell'azione penale (Lupi - NM(N-C-U-I)-M). Il ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati, risponde a una interrogazione sulle iniziative volte a limitare il ricorso alla decretazione d'urgenza (Magi - Misto+Europa). (segue) (Com)