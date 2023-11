Camera: oggi question time con i ministri Ciriani, Salvini, Nordio, Casellati e Abodi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte a individuare soluzioni alternative alla realizzazione della pista da bob a Cortina d'Ampezzo, in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 (Zanella – Avs); sulle iniziative per lo svolgimento integrale delle gare delle prossime Olimpiadi invernali in Italia, con particolare riguardo all'utilizzo della pista di Cesana (Nevi – FI-PPE); su incarichi e assunzioni presso enti e società che operano in ambito sportivo, anche alla luce di recenti notizie di stampa relative a possibili commistioni fra sport e politica (Ricciardi – M5s); sulle iniziative finalizzate ad avviare il percorso di realizzazione dell'agenda dei Giochi della gioventù (Foti – Fd'I). (Com)