Russia: arrestato agente ucraino in Buriazia che convinceva militari russi di combattere per Kiev

- Il Servizio per la sicurezza della Federazione Russa (Fsb) ha arrestato nella regione di Buriazia un agente ucraino che stava cercando di convincere i militari russi a combattere per le forze dell'Ucraina. Lo ha riferito l'ufficio stampa dell'Fsb, che ha avviato un procedimento penale contro l'arrestato sull'accusa di alto tradimento. "Come argomenti il detenuto ha usato informazioni deliberatamente false che diffamano le forze armate della Federazione Russa. Ha garantito l'organizzazione di comunicazioni con i suoi collegamenti nei servizi speciali ucraini e nel reggimento Azov", ha precisato l'Fsb. (Rum)