Roma: vede carabinieri e si dà alla fuga in auto ma finisce contro guardrail, arrestato 34enne

- Alla vista dei carabinieri si è dato alla fuga in auto, ma la corsa in macchina è finita contro un guardrail. E' successo ieri sera sul Lungotevere, a Roma, altezza Ponte della Musica, quando un 34enne alla vista di una pattuglia di carabinieri ha iniziato a fuggire in auto, andando a sbattere contro un guardrail e poi cercando di fuggire a piedi. I carabinieri lo hanno rintracciato e fermato ma l'uomo ha opposto resistenza spintonando violentemente i militari che lo hanno bloccato e arrestato. Sul posto, oltre a quella di Roma Trionfale, è intervenuta anche un'altra pattuglia di militari in supporto. (Rer)