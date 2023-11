Francia: Credit Agricole, terzo trimestre 20223 utile netto a 2,38 miliardi di euro (+21 per cento)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Credit Agricole, secondo gruppo bancario in Francia, ha registrato nel terzo trimestre del 2023 un utile netto in aumento del 21 per cento, a 2,38 miliardi di euro. È quanto si legge in un comunicato. "Il gruppo realizza risultati trimestrali molto buoni" e "continua la sua mobilitazione a favore dell'accesso alla proprietà e all'alloggio, insieme all'accompagnamento delle trasformazioni della società di lungo termine", ha affermato nel comunicato il presidente di Credit Agricole, Dominique Lefebvre.(Frp)