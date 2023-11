Giappone-India: sottosegretario Muraleedharan a Tokyo, incontrati omologo Horii e leader imprenditoriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario degli Esteri indiano, Shri V. Muraleedharan, ha inaugurato oggi un viaggio ufficiale di tre giorni in Giappone incontrando a Tokyo l’omologo giapponese Iwao Horii, per discussioni in merito al rafforzamento del partenariato strategico e globale tra i due Paesi. Muraleedharan ha preso parte anche a un incontro di leader imprenditoriali e dei rappresentanti dell’associazione Giappone-India ospitato dall’ambasciata indiana a Tokyo. L’incontro è servito a valutare le misure assunte dal governo indiano per migliorare il clima degli investimenti nel Paese. Nei prossimi giorni il sottosegretario ha in programma incontri e visite a Kyoto, Hiroshima e ad Oita, dove terrà un discorso dedicato all’”India e il mondo emergente” presso la locale Università dell’Asia Pacifico Ritsumeikan.(Inn)