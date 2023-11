Germania: Cdu e Csu, inasprire le pene per antisemitismo e sostegno al terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione cristiano-democratica (Cdu) e l'Unione cristiano-sociale chiedono di inasprire le pene l’antisemitismo e il sostegno al terrorismo in una mozione che verrà votata al Bundestag nella giornata di domani 9 novembre. È quanto riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard” aggiungendo che i popolari, principale gruppo di opposizione al parlamento federale, propongono di revocare il passaporto della Germania a quanti di nazionalità tedesca o straniera se vengono “accertati atteggiamenti antisemiti in relazione a una condanna penale”. Inoltre, “chiunque incita all'odio contro Israele deve essere punito con almeno sei mesi di reclusione”. Allo stesso tempo, l'antisemitismo dovrebbe essere classificato dal codice penale tedesco come “caso particolarmente grave di incitamento all'odio”. In questo modo, Cdu e Csu reagiscono agli episodi di antisemitismo che si susseguono in Germania dopo l'attacco del movimento islamista palestinese Hamas contro Israele. Per i popolari, “la vile manifestazione di gioia per la morte degli ebrei è intollerabile e deve comportare tutte le possibili conseguenze secondo le regole dello Stato di diritto”. (Geb)