Romania: altri 51 cittadini e i loro familiari potranno uscire da Gaza

- Altri 51 cittadini romeni provenienti dalla Striscia di Gaza e i loro familiari potranno transitare oggi dal valico di Rafah per entrare in Egitto. Lo riferisce il ministero degli Esteri di Bucarest con un comunicato. L'evacuazione sarà effettuata nel rispetto di tutte le procedure specifiche imposte considerando che sono state preventivamente informate dall'Ufficio della rappresentanza romena a Ramallah. Per prendere in carico gli sfollati, le squadre consolari mobili dell'Unità di reazione rapida della cellula di crisi del ministero romeno forniranno il supporto necessario al valico di frontiera di Rafah per l'evacuazione dei cittadini romeni e l'assistenza necessaria fino al Cairo, da dove verranno trasportati in Romania. (Rob)