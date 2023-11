© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti di oggi a Napoli e in Campania:NAPOLIPresentazione del programma di eventi e rassegne musicali che animerà la città di Napoli da novembre 2023 e fino alla primavera 2024. Il programma è stato realizzato in seguito all'avviso pubblico per la selezione di progetti e l'assegnazione di contributi ad iniziative relative al progetto "Napoli Città della Musica”. Interverranno: Sergio Locoratolo, coordinatore delle politiche culturali del Comune di Napoli e Ferdinando Tozzi , Delegato del Sindaco di Napoli per l'industria musicale e l’audiovisivo. Ufficio Musica a Palazzo Cavalcanti (via Toledo 348, primo piano) - Napoli (ore 11.30).REGIONEConvegno su "Il recupero dei beni confiscati alla mafia". Intervengono, tra gli altri, Marina Albanese, direttrice Centro Lupt; Carmela Rescigno, presidente Commissione Beni confiscati della Regione Campania; Raffaele Marino, già procuratore aggiunto della Procura di Torre Annunziata; Giovanni Allucci, amministratore delegato di Agrorinasce srl. Centro interdipartimentale di Ricerca Lupt della università Federico II, sede di Via Toledo 402 - Napoli (ore 10).Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, si riunisce per il question time. Saranno trattate le seguenti interrogazioni: Recepimento regionale delle qualifiche professionali dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista: aggiornamento del Repertorio regionale dei titoli e delle qualificazioni e del catalogo dei servizi" ; i centri per l'impiego"; lo "stato dell'arte dell'impianto sportivo e della piscina dello stadio Collana al Vomero, Napoli"; "realizzazione nuovo ospedale Ruggi di Salerno"; "proposta di legge popolare sul diritto alla cura per i malati con patologie disabilitanti gravi e gravissime sottoscritta da 11.395 firmatari per contrastare la delibera di Giunta regionale n. 164 del 6 aprile 2022". Le interrogazioni sono state presentate, rispettivamente, dei consiglieri Vincenzo Ciampi (M5s), Vincenzo Santangelo (Italia viva), Maria Muscara' (Gruppo misto), Alfonso Piscitelli (Fd'I), Livio Petitto (Moderati e riformisti). Sede Consiglio regionale Campania, Centro direzionale Isola F. 13 - Napoli (ore 11).VARIEConvegno su "Etica, legalità, economia: un approccio integrato ed efficace”, organizzato da Intesa Sanpaolo. Intervengono, tra gli altri, Gian Maria Gros-Pietro presidente Intesa Sanpaolo, Anna Maria Tarantola presidente Fondazione Centesimus annus pro pontifice, Nicola Gratteri procuratore di Napoli, don Tonino Palmese presidente Fondazione Polis. Gallerie d’Italia, via Toledo 177 (ore 9:30).Presentazione del progetto "Il tesoro della legalità", percorso pilota che propone una buona pratica di tutela e valorizzazione dei beni archeologici acquisiti illecitamente o frutto di scavi clandestini. Saranno presenti: il direttore del Mann, Paolo Giulierini; Luigi La Rocca, direttore generale Archeologia, belle arti e paesaggio; Teresa Elena Cinquantaquattro, direttrice del segretariato Regionale della Campania del Mic; Pierpaolo Filippelli, procuratore aggiunto di Napoli; Mariano Nuzzo, direttore Sabap per l'area metropolitana di Napoli; Nunzio Fragliasso procuratore di Torre Annunziata. Previsto un focus sul modello Mann con, tra gli altri, Vincenzo Piscitelli sostituto procuratore di Napoli. Auditorium del Museo Archeologico Nazionale, piazza Museo 19 (ore 9:30).Presentazione del Comitato anticamorra per la legalità "Disarmiamo Napoli", dall'appello di Sandro Ruotolo e Paolo Siani. Tra i firmatari Maurizio de Giovanni, Marisa Laurito, Isaia Sales, Mariano Di Palma, monsignore Mimmo Battaglia, Roberto Fico ed altri. Fondazione Premio Napoli, Palazzo Reale - Napoli (ore 10).Nell'ambito del ciclo di seminari "Percorsi letterari e testimonianze delle politiche coloniali in Nord Africa e nelle regioni sahelo-sahariane" si svolge la presentazione del libro di Domenico Canciani "Albert Camus. L’inferno e la ragione", edito da Castelvecchi. Interverranno i docenti Michele Costagliola d’Abele e Sarah Pinto. Sarà presente l’autore. Sala Litza Cittanova Valenzi del Maschio Angioino - Napoli (ore 15.30).(Ren)