Rai: Carotenuto (M5s), recuperare autorevolezza davanti sfide future

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È fondamentale che la Rai si interroghi sul proprio futuro e su quello dell'informazione nel prossimo futuro. Lo ha detto il capogruppo del M5s in commissione di vigilanza Rai, Dario Carotenuto, nel corso dell'audizione della direttrice editoriale per l'offerta informativa della Rai, Monica Maggioni. "In questo la commissione di vigilanza, superando le mere contrapposizioni politiche, può dare un contributo assai prezioso. Ci troviamo in un contesto di forte polarizzazione del dibattito pubblico ampliato dai social network, che come noto creano 'bolle' informative a uso e consumo dell'utente", ha spiegato. "Nell'era dell'infodemia il servizio pubblico ha il dovere non solo di essere al di fuori da qualsiasi forma di propaganda politica, ma deve essere un punto di riferimento importante e fondamentale per consentire ai cittadini di orientarsi nel mare magnum dell'informazione radiotelevisiva e, soprattutto, digitale. La Rai deve recuperare autorevolezza, è una sfida davanti alla quale questa commissione non può tirarsi indietro e il Movimento 5 Stelle è assolutamente presente", ha concluso.(Rin)