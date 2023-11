Portogallo: dimissioni Costa, oggi al via le consultazioni del presidente della Repubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica portoghese, Marcelo Rebelo de Sosa, ha convocato oggi per consultazioni i partiti politici con rappresentanza parlamentare dopo le dimissioni del premier, Antonio Costa, in seguito al suo coinvolgimento in un'indagine per presunta corruzione. Il capo dello Stato riceverà i partiti in ordine crescente di rappresentanza dalle 10:00 alle 19:00. Al Palazzo di Belem si recheranno quindi Livre, Persone-animali-natura (Pan), Blocco di Sinistra (Be), Partito comunista portoghese (Pcp), Iniciativa Liberal, Chega, Partito socialdemocratico (Psd) e Partito socialista (Ps). Marcelo Rebelo de Sousa ha annunciato che "parlerà al Paese subito dopo la riunione del Consiglio di Stato", che si terrà domani. Nell'attuale legislatura a maggioranza assoluta del Ps, il capo dello Stato aveva già ammonito che se Costa avesse lasciato l'incarico, ciò avrebbe portato allo scioglimento del Parlamento, escludendo la formazione di un altro esecutivo con la stessa maggioranza.(Spm)