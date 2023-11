Nord Macedonia: Istituto statistica, in ottobre inflazione al 3,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di ottobre l'inflazione in Macedonia del Nord ammontava al 3,5 per cento. Lo ha annunciato l'Istituto statale di statistica di Skopje, il quale ha citato indicatori secondo cui l'indice del costo della vita è sceso in ottobre rispetto al mese di settembre, quando l'inflazione era del 6,6 per cento, grazie anche al calo dei prezzi di pane, latte, uova, verdure e bevande analcoliche. "A settembre e ottobre abbiamo quasi la metà dell'inflazione rispetto agli stessi mesi dell'anno scorso", ha detto il ministro dell'Economia Kresnik Bektesi. (Seb)